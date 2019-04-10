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18:21, 10 апреля 2019

В Кремле спокойно отнеслись к предвыборным плакатам украинского президента Порошенко, на которых изображен Путин

В Кремле спокойно отнеслись к предвыборным плакатам украинского президента Петра Порошенко, на которых изображен Владимир Путин. Билборды появились на всей территории Украины несколько дней назад и вызвали широкий резонанс перед вторым туром выборов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что россияне выбрали Путина, а какой выбор сделают украинцы – «посмотрим». Так он прокомментировал использование образа российского главы государства в избирательной кампании Порошенко. Всего было заказано свыше 2 тысяч билбордов, а также 4 миллиона газет с изображением Путина и действующего украинского президента, передает агентство ТАСС. На нем главы государств смотрят друг на друга, а внизу имеется надпись: «21 апреля. Решающий выбор». В штабе Порошенко подтвердили, что это официальная рекламная продукция. По словам его представителей, плакат иллюстрирует способность президента «смело смотреть в глаза российскому лидеру». После появления билбордов штаб Порошенко подвергся критике от ряда политиков: в частности, экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко, занявший в 1-м туре пятое место, выразил мнение, что такая реклама раскалывает страну. Ранее же сам глава государства в эфире телеканала ICTV извинился за лозунг «Или Порошенко, или Путин». По его словам, он не обвиняет лидера предвыборной гонки, артиста Владимира Зеленского в работе на Россию. Тем временем Зеленский записал видеообращение, в котором призвал выбирать между прошлым и будущим. Он подчеркнул, что сейчас украинцев поделили на «правильных и неправильных», и предложил объединиться, чтобы двигаться вперед.
Согласно последним социологическим опросам, Зеленский на 30 процентов опережает Петра Порошенко по уровню поддержки на втором туре выборов. Он состоится 21 апреля.



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