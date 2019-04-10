В Новосибирской области затравили семью, которая усыновила ребенка с ВИЧ-инфекцией

Мальчика отказываются принимать в школу.

Семья, в которой уже было несколько детей – своих и приемных – в прошлом году взяла из Тогучинского детского дома шестилетнего сироту. При этом, заполняя документы, супруги везде отмечали, что не готовы взять ребенка с ВИЧ. Диагноз выяснился случайно, пишет издание «Тайга.инфо» со ссылкой на приемную мать мальчика. Марина (все реальные имена изменены) рассказала, что Саша начал болеть. Его положили в больницу и там обнаружили распад легкого. Процесс, как потом выяснилось, начался на фоне ВИЧ, который долгие годы не лечили. О результатах анализов женщине сообщила другая приемная мать — ей кто-то проболтался в районной больнице. После этого в городе Искитим, где проживает 57 тысяч человек, о ситуации «знает уже каждая собака». «Просто кто-то рассказал одному, потом второму — город-то маленький», — сетует Марина. Когда она пришла договариваться в школу, ей сказали, что не возьмут со словами: «Марина, ты что не понимаешь?!» На ЛФК его тоже не взяли, все боятся», — говорит приемная мать. По ее словам, педиатр в больнице уговаривает вернуть Сашу в детский дом, пугая тем, что «лекарства стоят 27 тысяч», а если не дадут, за свой счет придется покупать. «Зачем он вам нужен, он же не жилец», — заявила врач, при этом предложив подумать о других детях. Сейчас семья не видит другого выхода, кроме как продать дом в Искитиме и переехать в Новосибирск, надеясь, что в большом городе будет проще избежать дискриминации. В областном министерстве труда и соцразвития выясняют, почему ребенка не обследовали на ВИЧ перед тем, как он попал в детский дом. Эта процедура обязательна для всех будущих воспитанников. Ведомство сообщило, что уже привлекло виновных к дисциплинарной ответственности.

Свою проверку проводит и региональный Минздрав. По результатам будут приняты меры.