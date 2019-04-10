Компания «Московский школьник» потребовала взыскать с Навального, ФБК и Любовь Соболь по 500 миллионов рублей

Компания «Московский школьник» потребовала взыскать с Алексея Навального, ФБК и кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь по 500 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Это одна из компаний предпринимателя Евгения Пригожина, поставляющей питание в школы и детские сады, — сказала пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

Напомним, вспышка дизентерии в нескольких детских садах произошла в Москве в начале года. Продукты в эти учреждения поставляла фирма «Конкорд», которая, согласно базе данных СПАРК, принадлежит Пригожину. Кира Ярмыш сказала, что Пригожин вместе с мэром Москвы создали коррупционную схему поставок питания в детские сады и школы и зарабатывают на этом.