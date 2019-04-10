Фигуранты «Пензенского дела» проходили боевую подготовку ради самообороны, а оружие, которое очень интересует гособвинителя, оформлено по закону. Как прошел третий день процесса о якобы террористах:

Суд заслушал сегодня показания Юлия Бояршинова. Он полностью признал вину. Но не все так просто. Молодой человек пояснил, что как антифашист опасался нападения ультраправых, поэтому и стал интересоваться самообороной и уроками выживания. Потом Бояршинов понял, что новые друзья замыслили теракты и решил покинуть эту компанию. Однако уже начались аресты. Тогда молодой человек решил вынести из дома все подозрительное. Среди этих вещей оказался и дымный порох, с которым Бояршинова поймали год назад. По словам мужчины, он нашел его случайно на крыше, так как работал промышленным альпинистом. Молодой человек пояснил также, как в предполагаемом террористическом сообществе участвовали Игорь Шишкин, который уже получил тюремный срок и Виктор Филинков, который вину не признает. Гособвинение же интересовали два ружья, которые есть у жены Филинкова. Но из всех прозвучавших показаний следовало, что супруги хранили оружие совершенно законно. Добавлю также, что на заседание пришли никому не известные молодые люди, в которых некоторые опознали прокремлевскую молодежь. Они заняли место в зале. Из-за этого туда не попала часть слушателей, а также журналисты «Новой газеты», «Фонтанки», «Бумаги» и «Росбалта». Последнее СМИ уже подало жалобу в службу судебных приставов.

По версии ФСБ в России и Белоруссии действовала террористическая организация леворадикального толка. Часть фигурантов сказали, что оговорили себя под пытками ФСБ.