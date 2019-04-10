Мосгорсуд перенёс на 12 апреля рассмотрение апелляции на заключение Абызова

Мосгорсуд перенёс на 12 апреля рассмотрение апелляции на заключение под стражу бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова. Следователь заявил о попытках фигуранта до ареста снять средства со счета.

Заседание было назначено на 10 утра, однако началось только в начале пятого. Сразу же один из новых адвокатов Александр Старцев обратился к суду с просьбой отложить заседание. По словам защитника, он 1 апреля подал апелляционную жалобу, однако в Мосгорсуд она не поступила. Судья Наталья Борисова согласилась. Сам Михаил Абызов участвовал в кратком заседании по видеосвязи. Когда судья попросила его назвать адрес проживания и семейное положение, он не сразу смог вспомнить номер дома и квартиры. В целом выглядел бодро и был настроен оптимистично. Число адвокатов Абызова увеличилось и теперь составляет 6 человек. Мосгорсуд ранее принял решение не освобождать из СИЗО предполагаемого сообщника бывшего министра Александра Пелипасова. На этом настаивал представитель следствия и призывал суд при решении учесть факт попытки снять средства со счета, чтобы в дальнейшем их скрыть. События происходили до того, как был наложен арест на имущество Михаила Абызова, подчеркнул следователь. По его словам, в результате оперативных действий попытки удалось пресечь, а на средства наложили арест. Михаила Абызова и других фигурантов дела подозревают в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении на сумму 4 млрд руб. Сам бывший министр вину не признает.

Михаил Абызов сейчас находится в СИЗО «Лефортово».