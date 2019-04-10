Следственный комитет попросил перевести основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест.

Басманный суд рассмотрит ходатайство уже завтра.

В изоляторе основатель компании Baring Vostok провёл почти два месяца. Возможно, завтра Майкл Калви покинет СИЗО. Инициатором освобождения американского инвестора из-под стражи неожиданно стал Следственный комитет. До этого представитель ведомства настаивал на аресте Калви. Но теперь позиция изменилась, сообщила Эху пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.

Царёва

Калви — основной фигурант уголовного дела о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка Восточный. По версии следствия инвестор вступил в преступный сговор для оформления соглашения об урегулировании долга «Первого коллекторского бюро» на заведомо невыгодных для банка условиях. Под видом сделки Калви вместе с другими фигурантами дела похитил крупную сумму, утверждает сторона обвинения. По её оценке активы компании стоили всего 600 тысяч рублей, а не 3 миллиарда, как говорили акционерам. Под стражей оказался топ-менеджер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и ряд других сотрудников. Калви и остальные фигуранты вину отрицает. Основатель Baring Vostok утверждает, что стал жертвой ложных обвинений. Уголовное преследование вызвано корпоративным конфликтом внутри «Восточного» с двумя акционерами. Один из них Артём Аветисян. Сразу после задержания – это произошло 15 февраля – в поддержку Калви солидарно выступило бизнес-сообщество. Его призвали немедленно освободить. Десятки известных бизнесменов и политиков поручились за создателя крупнейшей в России инвестиционной компании. Среди них председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики. Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру рассмотреть законность помещения инвестора под стражу. Международный совет при Союзе промышленников и предпринимателей просил главу СК Бастрыкина отпустить Калви под поручительство. Его адвокат ранее в суде просил избрать в отношении его клиента другую меру — домашний арест или залог. Тогда следствие возражало.

Помимо изменения меры пресечения Майклу Калву суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении ещё одного фигуранта дела, экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Основателю инвестфонда «Баринг Восток» Майклу Калви нужно предоставить возможность делать свою работу, — сказал «Эху» глава СПЧ Михаил Федотов. Для этого сегодняшнего запроса от СК о домашнем аресте недостаточно, — считает правозащитник. Федотов подчеркнул, что считает очень важным внимание к этой ситуации со стороны бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Не стоит ожидать, что основателя инвестфонда «Баринг восток» Майкла Калви отпустят на свободу без обвинительного приговора, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко. По его словам, для такого варианта развития событий дело зашло слишком далеко. Алексашенко подчеркнул, что только влияние со стороны президента может поменять мнение ФСБ об этом деле.