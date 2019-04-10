Решение о выдаче прокатного удостоверения фильму Павла Лунгина «Братство» Министерство культуры примет после 12 апреля

В пятницу в ведомстве запланирован показ ленты, на котором будут присутствовать и депутаты Госдумы, и сам автор, — сказал агентству ТАСС представитель министерства. Выход на экраны запланирован на 9 мая. Между тем, в Госдуме и Совете Федерации призвали не выпускать в прокат картину о войне в Афганистане. Фильм обвинили в искажении исторических событий. Сам режиссер сказал агентству ТАСС, что его картина создавалась с большой любовью и сочувствием к участникам тех событий.