Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев переведен в колонию-поселение в Аргуне

Там он будет отбывать наказание по приговору суда, рассказали агентству «Интерфакс» в руководстве правозащитного центра. Шалинский городской суд Чечни в середине прошлого месяца приговорил Титиева к четырем годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Сам правозащитник вины не признает. Титиев и его сторонники считают дело сфабрикованным и связанным с деятельностью главы грозненского «Мемориала».