Власти Петербурга попросили правительство России льготный кредит на закупку уборочной техники

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, речь идет о сумме примерно в 3 миллиарда рублей. По словам Беглова, уборочная техника города находится в изношенном состоянии. Минувшей зимой многие жители Петербурга жаловались на качество уборки городских улиц от снега и льда. Сотни горожан пострадали от гололеда и падения наледи с крыш. Многие из жителей высказывали претензии к качеству работы коммунальных служб и Смольного.