По меньшей мере 11 человек были убиты в Судане за последние сутки во время протестных акций

Шестеро убитых – это сотрудники сил безопасности, — передает агентство Франс Пресс. Волнения в столице страны Хартуме не стихают уже несколько дней. Очевидцы называют нынешние столкновения самыми ожесточенными за 4 месяца антиправительственных акций в республике. В начале недели из Судана приходили сообщения о том, что военнослужащие начали брать под охрану митингующих и даже вступали в перестрелки с силами безопасности, верными президенту Омару аль-Баширу. Митингующие требуют отставку главы государства.