В Третьяковской галерее началась реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…»

Она была повреждена в прошлом году при нападении вандала.

Подготовительные исследования завершены. Началась первая стадия реставрации. Она «включает в себя процесс раздублирования оригинального авторского холста и дублировочного», наклеенного в ходе предыдущей реставрации, сообщили в галерее, отметив, что после этого полотно подготовят к следующему этапу. Для спасения картины в галерее организовали новую мастерскую. Она оборудована всем необходимым.

Все работы фиксируются фото— и видеосъемкой. Сложность заключается в том, что после первого инцидента, в 1913 году, когда картина была в трех местах порезана ножом, ее сдублировали с нарушением технологий. После этого живописный слой начал отходить от холста. Поэтому, по словам директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, картина «хронически больна». Теперь же, в результате последнего нападения, кроме видимых трех пробоин произошло и общее сотрясение полотна.

25 мая посетитель галереи разбил защитное стекло и повредил картину. 37-летний житель Воронежа Игорь Подпорин объяснил свой поступок тем, что возмущен ее содержанием. 11 марта в Москве начался суд по делу. Виновному грозит до 6 лет заключения.