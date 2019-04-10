Индекс Московской биржи сегодня вновь обновил исторический максимум

Это происходит уже третий день подряд, — отмечает газета Коммерсант. Сегодня днем он поднимался почти на 1% выше максимума, который был установлен накануне. По мнению аналитиков, на рост индекса влияют цены на нефть, которые находятся сейчас на максимальной отметке с ноября прошлого года, кроме того, сами участники рынка говорят, что положительно смотрят на действия крупнейших финансовых регуляторов европейского Центробанка и Федеральной резервной системы США.