В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест Майкла Калви

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест основателя инвестиционного фонда «Бэрринг Восток» Майкла Калви. С просьбой об этом обратилось следствие. Достижением общества называют такое решение внутренних органов бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Борис Титов добавил, что сейчас он организовывает независимую экспертизу материалов по делу Калви. Инвестора обвиняют в хищении крупной суммы у банка «Восточный». Калви и другие фигуранты этого дела были арестованы в середине февраля. Вопрос об изменении меры пресечения, как ожидается, суд рассмотрит уже завтра.