Первую в истории фотографию черной дыры показали сегодня астрономы

Ее удалось получить при помощи нескольких радиотелескопов, расположенных в разных странах. Для этого потребовалось несколько лет работы, — отметил руководитель проекта Event Horizon Telescope Шеп Доулман.

Шеп Доулман добавил, что человечество смогло увидеть часть Вселенной, которая не была им доступна до недавнего времени. Космический объект располагается в 26 тысячах световых лет от Земли. Он приблизительно в 4 миллиона раз массивнее Солнца.