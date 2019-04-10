В Третьяковской галерее началась реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Год назад она пострадала от нападения вандала. Как рассказали в самом музее, сложность работы состоит в том, что еще в начале прошлого века картина уже подвергалась нападению: злоумышленник порезал ее ножом, тогда восстановление проходило с нарушением технологий. Напавшего на картину в прошлом году задержали по горячим следам, мужчина утверждал, что находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.