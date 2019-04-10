Компания «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным, требует взыскать по полмиллиарда рублей с Навального

Компания «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, требует взыскать по полмиллиарда рублей с Алексея Навального, генерального продюсера его канала «Навальный LIVE» Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. В начале апреля стало известно об иске компании, на днях Арбитражный суд Москвы отказался блокировать видео, где предприятие «Московский школьник» обвиняется в нарушениях и использовании некачественных продуктов при поставках обедов в столичные школы и детские сады.