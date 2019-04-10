Бизнес-сообщество приветствует ходатайство следствия о переводе Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Бизнес-сообщество приветствует ходатайство следствия о переводе основателя фонда «Бэрринг Восток» Майкла Калви из СИЗО под домашний арест.

По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, для инвесторов важно, чтобы это дело рассматривалось честно, справедливо и открыто. Вопрос об изменении меры пресечения для Калви Басманный суд рассмотрит завтра. Предпринимателя обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Калви и другие фигуранты дела были арестованы в середине февраля.