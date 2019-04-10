В Москве осуждён за госизмену сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Докучаев

Приговор вынес окружной военный суд.

Сотрудника ФСБ судья Виктор Елфимов отправил в колонию строгого режима на 6 лет. Дмитрий Докучаев вдобавок лишён звания майора. Судья

Московского окружного военного суда огласил только резолютивную часть приговора. Адвокаты решат обжаловать ли его только после того как получат весь текст. Процесс из-за грифа секретно на документах проходил в закрытом режиме. Суд не исследовал и не оценивал доказательства и не допрашивал свидетелей, поскольку вину в госизмене Докучаев признал. Он фигурант дела, по которому проходил его начальник, бывший глава Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Фабула дела неизвестна, поскольку на нём тоже гриф секретно, отмечает Интерфакс. Известно только, что фигурантам вменяют госизмену в пользу США. Осведомлённый источник агентства не исключал, что они могли передавать секретную информацию ЦРУ. Михайлов и ещё один обвиняемый, сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов в феврале получили 22 года и 14 лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Секретная информация, переданная на Запад, по данным газеты Коммерсант могла касаться оперативно-розыскной деятельности бизнесмена Павла Врублевского. В США его считают киберпреступником.