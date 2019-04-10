Спецпредставитель президента по вопросам охраны природы предложил запретить отлов косаток и белух для дельфинариев

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил запретить отлов косаток и белух для дельфинариев, сообщает РИА «Новости». По мнению чиновника, нужно изменить законы, регламентирующие отлов этих животных в культурно-просветительских целях. Иванов добавил, что сейчас неясно, что делать с уже выловленными морскими млекопитающими, можно ли их выпускать в дикую природу.

Напомним, в приморье зоозащитники добиваются освобождения косаток и белух против т.н. «китовой тюрьмы». Против отловщиков возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.