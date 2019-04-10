МВД потратит больше 48 миллионов рублей на закупку электрошокеров

Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на тендер, размещенный на портале госзакупок. Речь идет об электрошокерах ЭШУ-200. На сайте производителя говорится, что это боевые электрошокеры, предназначенные для использования сотрудниками спецподразделений правоохранительных органов. Они имеют более высокие поражающие характеристики, по сравнению с изделиями гражданского и служебного назначения. Как отмечает МБХ Медиа, силовики в России часто используют электрошокеры для пыток задержанных и получения признательных показаний.