Сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев приговорен к шести годам колонии за госизмену

Он также лишен звания майора. Такое решение вынес Московский окружной военный суд. Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». В пресс-службе суда РИА «Новости» сообщили, что дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что Докучаев и другие фигуранты этого дела передавали ФБР информацию по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.