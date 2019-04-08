Глава СПЧ считает более разумным выбрать меру пресечения Калви подписку о невыезде

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов приветствует решение следствия перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, но «было бы разумнее», считает он, выбрать меру пресечения подписку о невыезде. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я это приветствую, как любое разумное решение. Хотя я думаю, что было бы правильнее перевести его не под домашний арест, а под подписку о невыезде, чтобы он мог работать нормально. Это было бы на пользу и его бизнесу, и экономики России», — сказал он.

Федотов считает, что содержание Майкла Калви до сих пор в следственном изоляторе – это «грубое невнимание к позиции президента Российской Федерации».

«В.В.Путин неоднократно подчеркивал, что людей, которые обвиняются в совершении экономических преступлений, не нужно помещать в следственные изоляторы, для этого есть другие меры пресечения», — подчеркнул он.

Федотов подчеркнул, что считает очень важным внимание к этой ситуации со стороны бизнес-омбудсмена Бориса Титова.