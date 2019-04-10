Российский защитник Вячеслав Войнов не сможет вернуться в НХЛ в следующем сезоне

Лига дисквалифицировала его еще на год.

Войнов не играет в НХЛ уже четыре года после того, как был осужден за домашнее насилие на 90 суток и три года условно. Он вынужден был вернуться в Россию, где составе СКА выиграл Кубок Гагарина, а вместе со сборной России титул олимпийского чемпиона Пхенчхана. После этого Вячеслав неожиданно ушел из СКА и переехал во Флориду с тем, чтобы дождаться решения Лиги и снова играть в НХЛ. Сегодня его надежды были перечеркнуты решением, которое озвучил комиссар Гэри Бэтмен. Он еще раз напомнил эпизод четырехлетней давности, назвав его весомым основанием. Между тем, Вячеслав продолжает жить со своей женой Мартой Варламовой, которая проходила по делу в качестве потерпевшей. Мало того, в 2017 году она родила ему сына, которого назвали Романом. Летом прошлого года Верховный суд США снял с Войнова все обвинения, но в Лиге хотят убедиться в его благонадежности. Впрочем, у Вячеслава всегда есть запасной вариант продолжения карьеры. Его ждут в первом клубе — челябинском Тракторе.

Профсоюз Игроков НХЛ рассматривают возможность подачи апелляции на решение о годичной дисквалификации хоккеиста.