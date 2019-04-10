Следственный комитет просит освободить из СИЗО Майкла Калви и перевести его под домашний арест

Следственный комитет просит освободить из СИЗО основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и перевести его под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда. Ходатайство будет рассмотрено завтра.

Майкла Калви и еще пятерых человек обвиняют в хищении у Банка Восточный 2,5 миллиардов рублей. Калви свою вину отрицает. Он называет причиной преследования корпоративный конфликт внутри банка.

СК также просит перевести под домашний арест бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, в свою очередь, заявил, что перевод Калви под домашний арест – это закономерный шаг по соблюдению процессуальных норм, однако меру пресечения нужно изменить всем фигурантам дела.

Между тем, российские прокуроры в прошлом году отменили 200 уголовных дел в отношении бизнесменов. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая с докладом перед Советом Федерации.

Чайка отметил, что специальная норма Уголовного кодекса о незаконном возбуждении дела в целях воспрепятствования предпринимателям не работает.