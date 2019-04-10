Твиттер заблокировал видео, опубликованное на странице президента США Дональда Трампа из-за музыки к фильму о Бэтмене

Компания Уорнер Бразерс пожаловалась на нарушение авторских прав. Об этом сообщает ВuzzFeed News. 9 апреля Трамп опубликовал двухминутную видеозапись о своей предвыборной кампании с подписью «Сделаем Америку великой». Он также использовал музыку из фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Твит был просмотрен более миллиона раз. Сейчас на странице сообщается, что медиафайл был заблокирован в связи с жалобой правообладателей.