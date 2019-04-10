Сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев приговорен к шести годам колонии за госизмену

Такое решение вынес Московский окружной военный суд. Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». В пресс-службе суда РИА «Новости» сообщили, что дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым. Докучаев был подчиненным главы одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого ранее приговорили к 22 годам колонии по двум эпизодам госизмены.