Глава СПЧ Михаил Федотов поддержал ходатайство следствия о переводе под домашний арест Майкла Калви

Глава СПЧ Михаил Федотов поддержал ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Федотов сказал, что такое решение назрело и напомнил о позиции президента: не применять заключение под стражу в отношении людей, обвиняемых в экономических преступлениях.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, в свою очередь, заявил, что перевод Калви под домашний арест – это закономерный шаг по соблюдению процессуальных норм, однако меру пресечения нужно изменить всем фигурантам дела.

Напомним, СК попросил сегодня освободить Калви из СИЗО. Заседание суда поэтому ходатайству состоится завтра. СК также просит перевести под домашний арест бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.