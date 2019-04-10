Лидер чемпионата Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в матче Лиги Чемпионов

Ливерпуль добился победы над Порту.

Тоттенхэм проводил матч против Манчестер Сити на только что открытом после реконструкции стадионе Уйат Харт Лейн. Его должны были ввести в строй осенью прошлого года, но торжественное событие много раз переносилось и вот теперь. получив специальное разрешение УЕФА, Тоттенхэм опробовал арену и на международном уровне, правда во внутрианглийском противостоянии. Победу Тоттенхэму принес не только корейский хавбек Сон Хён Мын, который забил единственный гол, но и голкипер сборной Франции Уго Йорис, помешавший Серхио Агуэро реализовать одиннадцатиметровый 1-0. Во втором матче дня Ливерпуль принимал португальский Пору и обеспечил результат уже к середине первого тайма. Бразильский форвард Роберто Пирмино ассистировал Наби Кейта и тот открыл счет, а затем Фирмино забил второй гол. Развить успех хозяевам не удалось 2-0.

Ответные матчи в обоих парах пройдут 17 апреля.