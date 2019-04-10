Военный суд приговорил сотрудника ФСБ Докучаева к 6 годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к 6 годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно», слушания проходили в закрытом режиме. По словам пресс-секретаря суда,

дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу.