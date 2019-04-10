Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях

Документ вступит в силу с 1 октября.

В целом концепция закона осталась неизменной. Он вносит поправку в Жилищный кодекс, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, для размещения мини-гостиниц придется перевести жилое помещение в нежилое. Кроме того, хостел должен иметь отдельный вход с улицы. В настоящее время нежилым помещением в многоквартирном доме может быть признана только квартира на первом этаже, либо на втором, если под ней тоже нежилое помещение.

Госдума приняла закон в третьем чтении 6 марта. Предполагалось, что он вступит в силу сразу после опубликования. Однако верхняя палата парламента с этим не согласилась и его отклонила. Сенаторы предложили перенести дату его вступления в силу на 1 января будущего года, чтобы создать переходный период для бизнеса.

Для урегулирования разногласий была организована согласительная комиссия. Но и ей удалось договориться лишь с третьей попытки. Поначалу депутаты готовы были отсрочить закон лишь до 1 июля, но Совет Федерации предложил компромиссную дату — 1 октября. В итоге ее и поддержали на очередном заседании.

На решение повлияла позиция туристических регионов, в том числе Крыма. Там объясняли, что места в хостелах на это лето уже забронированы и просили не портить людям отпускной сезон.