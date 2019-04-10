Следственный комитет попросил суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Причина, по которой СК ходатайствует перед судом об освобождении Калви из-под стражи, пока что официально не раскрывалась. Как сообщил агентству «Интерфакс» его адвокат Дмитрий Клеточкин, защита также еще не знакомилась с материалами прошения. Вместе с тем ведомство, помимо основателя фонда Baring Vostok, также просит перевести под домашний арест и бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Эти ходатайства в четверг рассмотрит Басманный суд Москвы. Тем временем глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил мнение, что решение об изменении Калви меры пресечения давно назрело. По его словам, позиция президента Владимира Путина заключается в том, чтобы не заключать под стражу людей, обвиняемых в экономических преступлениях. Основатель фонда Baring Vostok был помещен в СИЗО в феврале этого года. Помимо него и Кордичева под стражей находятся еще четыре фигуранта дела. При этом накануне партнеру фонда Филиппу Дельпалю продлили арест до 14 июля.

По версии следствия, Майкл Калви организовал схему, при которой полученный от банка «Восточный» кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тысяч. Бизнесмен не признает свою вину.