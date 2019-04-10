На парламентских выборах в Израиле по предварительным данным побеждает партия премьера Беньямина Нетаньяху «Ликуд»

Во главе с ним правая коалиция может рассчитывать на большинство мест в новом парламенте. Оппозиция, несмотря на это, заявила о своей победе.

«Ликуд» согласно обновлённым данным получает 35 мест в парламенте, в то время как оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» противника Нетаньяху, в прошлом начальника Генштаба Израиля Бени Ганца займёт только 34 кресла. Подсчёт голосов практически завершён. С учётом других правых партий сторонники Нетаньяху могут рассчитывать более чем на половину кресел в Кнессете. Всего партии борются за 120 мандатов. Премьер, который накануне даже пришёл на один из пляжей в курортном городе Нетании и призвал отдыхающих выйти из воды и пойти голосовать за его партию, заявил о победе. По словам Нетаньяху уже вечером он начнёт консультации по формированию правительства. Оно будет правым, но Нетаньяху по его словам будет премьером для людей разных взглядов.

В свою очередь основной соперник премьера не намерен сдаваться. Бени Ганц, не дожидаясь итогов выборов, выступил с победной речью и объявил, что будет премьер-министром для всех. Он напомнил соратникам о том, что Нетаньяху под следствием из-за подозрения в нескольких преступлениях, в том числе коррупции. И предположил, что с завтрашнего дня премьер будет перегружен своими уголовными делами и не сможет справиться с проблемами страны.

СМИ отмечают, что оба политика придерживаются одних и тех же позиций в отношениях с Россией и Ираном. С нами они намерены продолжать тесно сотрудничать, а на Исламскую республику оказывать мощное давление.

Окончательные результаты выборов в Кнессет станут известны в пятницу.

Формирование новой парламентской коалиции не вызовет трудности у Нетаньяху. Вместе с тем, удивительная поддержка, которую избиратели оказали его оппоненту. Такое мнение в эфире «Эха» высказал израильский политолог Алекс Векслер.

Израиль продолжит партнерские отношения с Россией после парламентских выборов. Интересы двух стран во многом совпадают. Такое мнение «Эху» высказал арабист, политолог Алексей Малашенко.

Малашенко отметил, что Нетаньяху серьезный политик, и ему нет очевидной долгосрочной альтернативы.