Следствие заблокировало банковские счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве. В суде следователь заявил, что перед арестом одного из счетов Абызов пытался вывести с него деньги, но правоохранительные органы этому помешали. Сумму арестованных средств следствие не уточнило. Михаил Абызов был арестован 27 марта. До перехода на госслужбу он занимался бизнесом. В прошлом году издание Форбс оценило его состояние в 600 миллионов долларов.