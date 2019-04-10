Пользователи Сбербанк-онлайн пожаловались на сбой в работе приложения

По данным портала Даун Детектор, который отслеживает работу интернет-ресурса, наибольшее число претензий отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Перми и других городах. В своем Твиттере Сбербанк принес клиентам извинения за неудобства и рекомендовал воспользоваться приложением после 13 часов. предыдущий сбой в работе в системе Сбербанк-онлайн произошел 8 апреля: клиенты не могли провести платежи и переводы через приложения и банкоматы. Операции были ограничены с утра и примерно до пяти часов вечера. Причины сбой банк комментировать не стал.