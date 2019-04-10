Следствие просит освободить Майкла Калви из СИЗО и перевести под домашний арест

Следственный комитет просит освободить из СИЗО основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и перевести его под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда. Ходатайство будет рассмотрено завтра.

Майкла Калви и еще пятерых человек обвиняют в хищении у Банка Восточный 2,5 миллиардов рублей. Калви свою вину отрицает. Он называет причиной преследования корпоративный конфликт внутри банка.