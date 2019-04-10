Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского защитника Вячеслава Войнова на предстоящий сезон

Скорее всего он вообще не сможет сыграть в заокеанской Лиге.

Войнова обвинили в домашнем насилии 4 года назад. Тогда он вынужден был пропустить сезон, а затем и вернуться в Россию, где играл за питерский СКА, стал обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом. У американского правосудия нет вопросов к Вячеславу. Верховный суд снял с него все обвинения летом прошлого года. Он продолжает жить со своей женой Мартой Варламовой. В 2017 году у них родился сын Роман. Тем не менее, комиссар Лиги Гэри Бэтмен заявил, что играть в следующем сезона Войнов не сможет. В ассоциации игроков изучают возможность апелляции на это решение. Сам Вячеслав провел постолимпйиский сезон вне хоккея. Он жил в Майами со своей семьей, ожидая решения Лиги. По сути сейчас у него не остается другого варианта продолжения карьеры, кроме второго возвращения в Россию.

В первом клубе Войнова – челябинском Тракторе уже заявили о том, что хотели бы видеть защитника в своем составе.