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13:02, 10 апреля 2019

Девять воспитанников детского сада в Петербурге госпитализировали с кишечной инфекцией

В учреждении ведется проверка.

В 53 детском саду в Красногвардейском районе всего заболел 21 ребенок, 9 из них в больнице. у них диагностировали кишечную инфекцию. Об этом сообщает городской Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства провели в садике санитарно-эпидемиологическое расследование: отобрали пробы еды, которую давали детям. В результате выявили нарушения при организации питания. Сад закрыли на карантин, там проводят дезинфекцию. Напомним, год назад дети массово отравились в детском саду в Невском районе. В итоге прокуратура возбудила уголовное дело.

В Москве родители детей, которые также отравились в детских садах подали иск против городских властей. Они говорят о том. что по госконтракту некачественную еду с столичные садики поставляет компания, которая принадлежит известному петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.



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