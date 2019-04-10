В Госдуме решили срочно проверить новый фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане на историческую достоверность

Картина ранее вызвала недовольство сенатора Игоря Морозова. Он потребовал не допустить премьеры фильма, намеченной на 9 мая. Режиссёр назвал это мракобесием.

Посмотреть фильм «Братство» предложил сегодня первый замглавы думского комитета по обороне Александр Шерин. По его словам, ветеранские организации возмущены тем, что в ленте об афганской войне дальше цитата по Интерфаксу «наши солдаты и офицеры представлены как мародеры, алкоголики, сброд, который только вредил». Шерин добавил, что ветераны боевых действий в Афганистане оскорблены и считают, что демонстрация этого фильма в день Победы нанесет серьезный ущерб авторитету и имиджу России и воинов-интернационалистов. Парламентарий при этом заметил, что оценить художественный замысел и смысл картины сейчас сложно. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил чтобы фильм посмотрели комитеты по культуре и обороне, а также депутаты, которые имеют отношение к войне в Афганистане. Минкульт в начале недели выдал прокатное удостоверение фильму «Братство» о войне в Афганистане. До этого сенатор Игорь Морозов потребовал не показывать картину, которая по его мнению искажает исторические события военной кампании. режиссёр Павел Лунгин с этим категорически не согласен. По его словам, фильм создавался с глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане.

В основу фильма легла реальная история — операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг. В фильме снялись актёры Кирилл Пирогов, Фёдор Лавров, Виталий Кищенко и другие, отмечает ТАСС.