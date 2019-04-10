Автор ютьюб-канала «Адские бабки» подала в суд на «Тинькофф банк»

Это первый иск блогера о защите чести и достоинства.

Речь идет о видео, который Александра Баязитова опубликовала на своем ютьюб-канале 5 марта. В нем говорится, что «Тинькофф банк» не позволяет клиентам переводить деньги в другой банк и по «отработанной схеме» блокирует их счета, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов. Автор ролика утверждает, что для решения этой проблемы сотрудники «Тинькофф банка» якобы предлагают заплатить комиссию в размере 15–20%. Через несколько дней «Яндекс.Дзен» заблокировал этот пост по жалобе «Тинькофф банка». Его пресс-служба написала, что видео содержит клевету и направлен на дестабилизацию работы учреждения. В комментариях под видео «Тинькофф» назвал его «откровенной ложью». Теперь, как сообщают «Ведомости», Баязитова требует обязать кредитную организацию и его сотрудников извиниться, опровергнуть обвинения в ее адрес и отозвать жалобу из «Яндекс.Дзена». Женщина также требует выплатить моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Пост «Адских бабок» был разблокирован после того, как Баязитова подписала заявление «Яндексу» о том, что берет на себя всю ответственность за размещенный контент и готова компенсировать все убытки от жалобы банка.