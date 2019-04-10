Росгвардия задержала двух мужчин, которые на веревках пытались необычным образом попасть в Михайловский замок в Петербурге. Их заподозрили в попытке кражи скульптуры.

Громкая история о попытке ограбить русский музей с помощью веревки и крюка не получилось Хотя начиналось все красиво

Двое молодых людей с почти что альпинистским снаряжением пытались спуститься с моста через ров, который окружает Михайловский замок, здание принадлежит Русскому музею. Они пробирались в нишу, в которой установлен 35-ти сантиметровый солдатик. Это заметил охранник, он вызвал росгвардию. Сначала ТАСС написал, что двух мужчин задержали в тот момент, когда один из них зацеплял статую крюком, мужчин доставили в полицию. Впрочем, как сообщает телеканал 78 при просмотре видеозаписей и опросе задержанных, выяснилось, что на самом деле они хотели собрать монеты, которые кидают к солдатику на счастье туристу. В итоге обоих отпустили с обязательством явиться в полицию.

Ранее Министерство культуры сообщило, что в Русском музее, а также еще в трех крупнейших музеях страны (в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее) были выявлены нарушения в работе систем безопасности.