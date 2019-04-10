В Израиле правая коалиция во главе с премьером Беньямином Нетаньяху получает большинство мест в парламенте

Правому блоку может достаться 65 мест в Кнессете из 120. Такой расклад позволяет Беньямину Нетаньяху без больших проблем сформировать правительство, пишет израильское агентство Курсор. Осталось подсчитать всего несколько процентов голосов избирателей. Левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генштаба Израиля Бени Ганцем получает только 35 мест. Примечательно, что его партия и партия Ликуд, которую возглавляет Нетаньяху, синхронно объявили о победе на выборах, несмотря на противоречивые результаты экзитполов. У Ликуда если не брать в расчёт голоса в пользу других правых политических тоже 35 кресел. Премьер Израиля поблагодарил граждан за поддержку и пообещал, что уже вечером начнёт с партнёрами формировать новое правительство. правительство Израиля может формировать партия, набравшая 60 плюс одно место. Нетаньяху под следствием по подозрению в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Перед выборами правые партии пообещали, что не станут требовать отставки Нетаньяху с поста премьера, если ему предъявят обвинения.

Нетаньяху сейчас 69 лет. В кресле премьера он находится 20. Окончательные итоги выборов в парламент объявят в пятницу.