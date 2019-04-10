В Нью-Дели был госпитализирован тибетский духовный лидер Далай-лама XIV

Далай-лама почувствовал недомогание в своей резиденции в Дхарамсале, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на его личного пресс-секретаря. Он отметил, что у 83-летнего лидера тибетских буддистов была диагностирована легочная инфекция. По данным агентства Associated Press, состояние Далай-ламы XIV стабильно и постепенно улучшается, однако ему придется провести в больнице несколько дней. В Дхарамсале – городе на севере Индии – он проживает уже около 60 лет, с тех пор, как бежал из Тибета после провала вооруженного выступления против властей КНР. Оттуда он совершал многочисленные поездки по миру, однако в этом году Далай-лама, по словам его представителя, сократит число визитов из-за состояния здоровья.

В 1989 году Далай-лама XIV был удостоен Нобелевской премии мира.