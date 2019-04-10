Президент Украины Петр Порошенко принял предложение боксера Владимира Кличко и сдаст анализы экспертам ВАДА на киевском стадионе Олимпийский, — рассказали «Интерфаксу» в президентской администрации.

Реакция другого кандидата, Владимира Зеленского, пока неизвестна. Напомним, именно Зеленский предложил Порошенко сдать анализы. Он подчеркнул, что кандидаты в президенты должны доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.