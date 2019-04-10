Ливерпуль и Тоттенхэм одержали победы в первых матчах ¼ финала Лиги Чемпионов

Половина четвертьфиналистов этого сезона представляют Англию. Клубы из этой страны сошлись в одной паре. Тоттенхэм играл на новой шестидесятитысмячной арене, которая была открыта на прошлой неделе. До этого лондонский клуб арендовал знаменитый Уэмбли. Соперник Тоттенхэма – лидер английской премьер-лиги Манчестер Сити мог выйти вперед. После длительного просмотра повтора арбитр все же назначил пенальти в ворота хозяев, но Серхио Агуэро не реализовал удар. Голкипер сборной Франции чемпион мира Уго Йорис отбил мяч. Единственный гол в этой встрече забил корейский хавбек Сон Хён Мын за 12 минут до конца 1-0. Ливерпуль, который ведет с МанСити борьбу за золото в АПЛ был весьма убедителен в игре с португальским Порту. Бразильский нападающий Роберто Фирмино поучаствовал в двух забитый мячах. В начале матча он ассистировал Наби Кейта, а на 25 минуте отличился сам 2-0

Сегодня будут сыграны еще два четвертьфинала. Аякс принимает Ювентус, а Манчестер Юнайтед встретится с Барселоной.