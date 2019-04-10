Россияне в 2018 году перечислили геймерам более 11 с половиной миллиардов рублей за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, — сообщает РБК. Переводы совершили 25% интернет-пользователей, то есть, 18 миллионов человек.

Среди тех, кто заработал на пожертвованиях и продаже контентов — 3 миллиона.

В 2018 году аудитория кибер-спорта в России превысила 5 миллионов человек. Это не только сами геймеры, но и те, кто регулярно следит за соревнованиями и новостями индустрии.