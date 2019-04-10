Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется на освобождение под залог Майкла Калви

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется на освобождение под залог основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Титов назвал ситуацию вокруг Baring Vostok корпоративным конфликтом.

Накануне он побывал у Калви в СИЗО.

Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста еще трем фигурантам дела Baring Vostok. Следствие просит оставить их под стражей до середины июля.