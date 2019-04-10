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11:02, 10 апреля 2019

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется на освобождение под залог Майкла Калви

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется на освобождение под залог основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Титов назвал ситуацию вокруг Baring Vostok корпоративным конфликтом.
Накануне он побывал у Калви в СИЗО.

Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста еще трем фигурантам дела Baring Vostok. Следствие просит оставить их под стражей до середины июля.



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