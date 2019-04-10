Российские прокуроры отменили в прошлом году почти 200 уголовных дел в отношении предпринимателей, — сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Он выступает с ежегодным докладом в Совете Федерации.

К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов, — добавил Чайка.



Чайка напомнил, что в 2016 году Уголовный кодекс введена специальная норма – незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности. Однако эта норма не работает – за два года ни одно такое преступление на учет не поставлено.