ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина

В седьмом матче серии армейцы победили питерский СКА.

Участники полуфинальной серии выигрывали исключительно дома. Эту традицию не нарушил и решающий матч. Преимущество своего льда сыграло на армейской на стороне. По традиции была в этом матче и не засчитанная шайба. ЦСКА мог уйти на первый перерыв, ведя в счете, но арбитры посчитали, что время периода истекло. Тем не менее, публика была избавлена от унылого безголевого зрелища. В середине второго периода ЦСКА забросил сразу две шайбы с интервалом в несколько минут. Линдон Вэй реализовал большинство, сыграв на добивании, а затем Антон Слепышев сделал счет 2-0. Удар был весьма серьезным, но СКА не рассыпался и даже сквитал одну шайбу. Лежа на льду, Сергей Плотников ухитрился перебросить вратаря ЦСКА, но для Питера этот гол стал последним в сезоне, а вот хозяева забросили еще одну шайбу. Михаил Григоренко попал в пустые ворота со своей половины поля 3-1.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с омским Авангардом. Первый матч серии пройдет 13 апреля.