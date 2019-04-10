Россиянам для достойной жизни в среднем нужен месячный доход в пределах 66 тысяч рублей

Такие данные получены в ходе исследования, которое провел Финансовый университет при правительстве.

Согласно опросу, который публикует «Российская газета», самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены в Санкт-Петербурге и Москве – 91 и 100 тысяч рублей соответственно, а также в близких к столице городах-спутниках — Химках, Балашихе и Подольске. Самые скромные запросы у жителей Читы, Улан-Удэ, Барнаула и Якутска — от 50 до 55 тысяч рублей в месяц. В то же время почти четверть россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят, что уже добились достойного уровня дохода, примерно каждый пятый планирует приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а половина респондентов утверждает, что никогда его не достигнет.

Исследование также определило набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это собственное жилье, автомобиль, хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом. Россияне также хотят иметь интересную работу, дающую простор для творчества, посещать театры, выставки, путешествовать по своей стране и за границу.

Ранее исследование Росстата показало, что среднестатистической российской семье на необходимые нужды надо около 58,5 тысяч рублей в месяц.