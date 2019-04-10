В Астраханской области направлено в суд уголовное дело по статье из «пакета Яровой» в отношении местного жителя

В Астраханской области направлено в суд уголовное дело по статье из «пакета Яровой» в отношении 32-летнего местного жителя. Он не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый уехал воевать в Сирию, — рассказали Znak.com в региональном управлении Следственного комитета.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «несообщение о преступлении». Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей, либо лишение свободы до одного года.